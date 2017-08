Polizei sucht Zeugin für Unfall bei Lidl

| Kim Gallop

Pattensen-Mitte

Die Polizei sucht eine Zeugin, die am Dienstagvormittag beim Lidl-Markt an der Göttinger Straße in Pattensen-Mitte einen Unfall beobachtet hat. Niemand hat die Personalien der Frau notiert, die helfen könnte, die Umstände des Verkehrsunfalls aufzuklären.

Pattensen-Mitte. Ein 68-Jähriger aus Arnum hatte am Dienstag gegen 09.30 Uhr mit seinem Volvo vor dem Lidl-Markt an der Göttinger Straße in Pattensen geparkt. Beim Einparken zerschrammte er einen neben ihm abgestellten Wagen, der einer Einwohnerin aus Pattensen gehört. Als er anschließend in den Markt gehen wollte, wurde er von einer Zeugin angesprochen.

Im selben Moment erschien auch die Fahrerin des beschädigten Wagens. Diese verständigte dann die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen leichten Alkoholgeruch fest. Es wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Der Unfallverursacher hatte nach Auskunft der Polizei mehr als1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden an den beiden Wagen beträgt mindestens 1500 Euro.

Die Personalien der Zeugin wurden an der Unfallstelle nicht notiert. Die Frau wird dringend gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Springe unter Telefon (05041) 94290 zu melden oder in der Polizeistation Pattensen unter Telefon (05101) 12059 .