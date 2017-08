Symbolbild Polizei© Symbolbild

Pattensen

Polizei ermittelt nach drei Autoaufbrüchen

In Pattensen sind in der in der Nacht zu Freitag drei Autos aufgebrochen worden. Die Täter hatten es auf fest verbaute Navigationsgeräte und Airbags der BMW-Modellenreihen X 3 und X 5 abgesehen. Auch beschäftigt die Polizei der versuchte Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Sie sucht nun Zeugen.