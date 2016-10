Kalte Pracht: ein Eisberg.© Peter von Sassen

| Kim Gallop

Nordstemmen

Referent nimmt Gäste mit in die Antarktis

"Antarktis – das letzte Paradies" - so heißt die Multimedia Show des TV-Journalisten und Fernsehmoderators Peter von Sassen. Er zeigt sie am Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr, in Nordstemmen in der St. Johanniskirche, Kirchbrink 3. Die Abendkasse ist ab 18 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet 5 Euro.