Beim Hospitieren erhält Ramona Schumann (Mitte) den Vormittag über Eindrücke vom Alltag in der Kita Rappelkiste und lässt sich von den Kleinen über deren Forscherwoche informieren.© Torsten Lippelt

Pattensen-Mitte

Schumann geht in Rappelkiste statt Rathaus

Einen Vormittag lang hat sich Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann mit Fröschen, Mäusen und Schnecken, Igeln und Käfern umgeben. Doch nicht im TV-Dschungelcamp, sondern in den gleichnamigen Gruppen der DRK-Kita „Die Rappelkiste“ am Hirtenweg in Pattensen-Mitte.