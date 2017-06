Ramona Schumann und Jean-Marie Masson pflanzen einen Baum der Freundschaft.© privat

| Tobias Lehmann

Pattensen

Pattenser feiern in der Partnerstadt

Mehr als 50 Pattenser haben das 40-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Saint-Aubin-lès-Elbeuf über Pfingsten in der französischen Stadt gefeiert und an zahlreichen Veranstaltungen teilgenommen. Höhepunkt war das Blumen- und Blütenfest Cavalcade mit einem großen Umzug in der Stadt.