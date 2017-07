Hauke Klaffke (links) und Desiree Fortmann (rechts) vom Opel-Club Odin Wölfe Nord aus Nienburg sind mit ihrem Opel Astra G CC 2,5 V6 i500 nach Laatzen gekommen. Am Auto kommen sie mit Falk Schulz (von links) und Robin Klein von den Celler Opelfreunden ins Gespräch.© Daniel Junker / www.junkerphoto.de

Pattensen / Laatzen-Mitte

Sehen und gesehen werden

Mit einem großen Autotreffen hat der Opel-Club Pattensen am Wochenende sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Fast 300 Besucher stellten auf dem Messeparkplatz an der Kronsbergstraße in Laatzen ihre fahrbaren Untersätze zur Schau. Vom Oldtimer bis zum aufgemotzten Sportwagen war alles dabei.