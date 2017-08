Hier soll gedreht werden: die Initiatoren Norbert Peter (links) und Dirk Schröder auf dem Pattenser Marktplatz.© Philipp Westphal

Pattensen/Wilkenburg

Filmemacher will in Pattensen drehen

Wer mit Norbert Peters und Dirk Schröder über ihr gemeinsames Projekt spricht, spürt ihren Enthusiasmus in jedem Satz. Der Pattenser Unternehmer und der Filmemacher wollen an verschiedenen Stellen in Pattensen einen Spielfilm drehen. Der Titel steht schon fest: „Mut“.