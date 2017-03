Vom Schandfleck zum Kunstwerk dank Spendensammlung: In einer Gemeinschaftsaktion verwandeln Pattenser Malermeister gemeinsam mit den Grundstückseigentümern, Schüler der KGS und einem Graffiti-Profi die Garagenrückwände am Ortseingang in eine einladende Optik.© Torsten Lippelt