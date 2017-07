Die Feuerwehr Pattensen konnte das brennende Lovemobil nicht mehr löschen.© Feuerwehr Pattensen

Pattensen

Lovemobil brennt auf der B443

Ein sogenanntes Lovemobil ist am Freitag an der B443 bei Koldingen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug nicht mehr retten.