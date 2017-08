Das Schulenburger Leuchtenunternehmen bluleu gibt seine heutigen Räume auf (Bild) und zieht in die leerstehenden Räume des ehemaligen NP-Marktes.© Tobias Lehmann

| Tobias Lehmann

Schulenburg

Leuchtenfirma zieht in ehemaligen NP-Markt

Das Leuchtenunternehmen bluleu in Schulenburg zieht in den ehemaligen NP-Markt in dem Stadtteil. Die bisherigen Räume in der ehemaligen Neuapostolischen Kirche sind dem Unternehmen zu klein geworden. Das neue Gebäude wird jetzt modernisiert. Der Umzug ist im Dezember geplant.