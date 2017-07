Umrahmt von Wighard Dreesmanns (von links) musikalischen Einlagen lesen Hermann Schuhrk, Horst Jansen und Gabriele Dreesmann im Wietersschen Haus Gedichte rund um das Thema "Seele".© Torsten Lippelt

Pattensen-Mitte

Lyrik der Seele im Wietersschen Haus

Unter dem poetischen Titel „Es war, als hätt‘ der Himmel die Erde still geküsst“ hat am Donnerstagabend das Lesetrio mit Gabriele Dreesmann, Horst Jansen und Hermann Schuhrk im Wietersschen Haus an der Steinstraße 8 deutsche Gedichte aus den vergangenen Jahrhunderten vorgetragen.