| Kim Gallop

Oerie

Landjugend: Keine Schlägerei bei der Party

Die Landjugend Pattensen/ Calenberger Land legt Wert auf die Feststellung, dass die Schlägerei nicht beim Tanz in den Mai ausgebrochen ist. Es war in der Nähe der Festscheune in der Nacht zu Montag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Bei einer Schlägerei waren drei junge Männer leicht verletzt worden.