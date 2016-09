Stadt Pattensen und Verein Mobile feiern mit geladenen Gästen die offizielle Eröffnung der Kindertagesstätte Ruther Straße.© Kim Gallop

| Kim Gallop

Pattensen-Mitte

Kita Ruther Straße ist offiziell eröffnet

Die Kindertagesstätte an der Ruther Straße in Pattensen ist am Dienstagnachmittag mit geladenen Gästen offiziell eröffnet worden. Dort können bis zu 100 Kinder in jeweils zwei Kindergarten- beziehungsweise Krippengruppen sowie in einer altersgemischten Gruppe betreut werden.