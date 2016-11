Die Kinder aus der Tagesstätte an der Ruther Straße freuen sich auf den Laternenumzug.© Tobias Lehmann

| Tobias Lehmann

Pattensen-Mitte

Tagesstätte geht auf den ersten Laternenumzug

Nach dem Laternenbasteln kommt der Umzug: Rund 30 Kinder und 50 Erwachsene haben an dem ersten Laternenumzug der erst vor einem Monat eröffneten Kindertagesstätte an der Ruther Straße in Pattensen-Mitte teilgenommen.