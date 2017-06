Die KGS-Schüler entführen die Besucher in ein Kuriositätenkabinett.© privat

| Tobias Lehmann

Pattensen / Hannover

KGS-Theatergruppe bedroht den Kosmos

Die Theatergruppe der KGS Pattensen will mit ihrem nächsten Stück das Gefühl von Normalität in Frage stellen. Die Schüler führen das Stück mit dem Namen "Kuriositätenkabinett" am Dienstag, 20. Juni, in der Eisfabrik, Seilerstraße 15F, in Hannover, um 18 und 19.30 Uhr auf. Der Eintritt kostet 5 Euro.