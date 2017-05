Bereit für den Besuch der Jury in Jeinsen: Der Betriebshof hat die Beete frisch beplanzt und Künstler Ole Görgens hat zwei neue Stomkästen bemalt.Bereit für den Besuch der Jury in Jeinsen: Der Betriebshof hat die Beete frisch beplanzt und Künstler Ole Görgens hat zwei neue Stomkästen bemalt.© Kim Gallop

Dorf putzt sich für Besuch der Jury heraus

Jeinsen putzt sich für den Regionswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft heraus. Am Freitag, 19. Mai, kommt die Jury vormittags zu Besuch, am Nachmittag soll das Ergebnis feststehen. Jeinsen konkurriert mit Nöpke (Neustadt am Rübenberge), Mesmerode (Wunstorf) und Eldagsen (Springe).