Alexandra Littmann (20, rechts) hilft dem zwölfjährigen Javad aus Afghanistan bei der deutschen Grammatik.© Stephanie Zerm

Pattensen-Mitte

In ihren Freistunden helfen Schüler Schülern

Wenn die Grammatik ein Buch mit sieben Siegeln ist, die Matheaufgaben ein Rätsel bleiben oder Schüler im Englischunterricht nur Bahnhof verstehen, bekommen sie an der Ernst-Reuter-Schule in Pattensen Unterstützung der Oberstufenschüler. Diese helfen seit 2014 in ihren Freistunden jüngeren Schülern.