Im Rathaus ist für mehrere Stunden die EDV ausgefallen.© Kim Gallop

| Tobias Lehmann

Pattensen-Mitte

EDV fällt für mehrere Stunden aus

In der Stadtverwaltung Pattensen ist am Montagvormittag für mehrere Stunden die gesamte EDV ausgefallen. Die Mitarbeiter waren weder über E-Mail noch über die Internetseite der Stadt zu erreichen. Auch die Fachprogramme in den jeweiligen Ämtern funktionierten nicht.