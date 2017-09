Zünftige Optik beim Hüpeder Oktoberfest: Lennert Zirpel (von links), Sarah Uhl, Vanessa Martins Neves, Phillip Feist, Benjamin Tschirch und Lena Joachim.© Torsten Lilppelt (Archiv)

| Kim Gallop

Hüpede

Oktoberfestgaudi in der Hüpscher Privatbrauerei

Die Hüpscher Werkstatt Bräu von Phillip Feist, Benjamin Tschirch und Lennart Zirpel lädt für Sonnabend, 23. September, zum Oktoberfest in Hüpede ein. Los geht es um 11 Uhr an der - gesperrten - Straße An der Halbe. Der Eintritt ins Festzelt ist frei.