Erfolgreicher Jazzmusiker und Spezialist an der Orgel: Lutz Krajenski.© privat

| Kim Gallop

Pattensen-Mitte

"Eine feste Burg" mit Spitzenmusikern

Zum einem musikalischen Spitzenereignis lädt die Kirchengemeinde St. Lucas am Corvinusplatz in Pattensen für Freitag, 22. September, ab 19 Uhr ein. Die Hannover Harmonists singen Luther-Choräle, begleitet von Lutz Krajenski an der Hammond-Orgel. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an die Musiker.