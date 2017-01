| Andreas Zimmer

Schulenburg

Tempo 70 ist erlaubt, doch ein Fahrer raste mit 122 Kilometern pro Stunde über die Landesstraße 460 zwischen Schulenburg und der Bundesstraße 3. Bei den Geschwindigkeitskontrollen der Polizei am Freitag und Sonnabend hatte er damit die Höchstmarke erreicht.

Schulenburg. An den beiden Tagen verzeichnete die Polizei Springe bei der Routinekontrolle mit der Laserpistole mehr als 55 Verstöße, davon allein 20 in den zwei Stunden am Sonnabend. Zwei Verstöße ziehen jeweils ein Fahrverbot von einem Monat sowie Punkte nach sich. Der eine Fahrer war mit 122 Kilometern pro Stunde unterwegs, ein anderer mit 118.

Wer außerhalb geschlossener Ortschaften mehr als 41 Kilometer pro Stunde als erlaubt fährt, muss mit Fahrverbot und Punkten rechnen. Bei 21 bis 40 Kilometern pro Stunde sind es Bußgeld und Punkte, erläuterte ein Polizeisprecher.