Farbig und voller Licht: Hanne Seifert stellt in der Galerie im Holzlager in Jeinsen aus.© privat

| Kim Gallop

Jeinsen

Kunst mit Licht und Lebensfreude schaffen

Ein gutes Dutzend Werke von Hanne Seifert werden unter dem Titel "Licht" in der Galerie im Holzlager in Jeinsen gezeigt. Die Ausstellung wird am Sonntag, 23. Oktober, um 11.30 Uhr eröffnet. Die Einführungsrede hält Bürgermeisterin Ramona Schumann.