| Kim Gallop

Hüpede

Suchender Fremder war ein Handwerker

Seit Anfang der Woche fragen sich besorgte Eltern in Hüpede und Oerie, was der Fremde im Schilde führte, der am Montag in Hüpede ein Kind angesprochen hat. Es war bloß ein auswärtiger Handwerker auf der Suche nach einer Adresse. Das hat die Polizei Pattensen am Donnerstag mitgeteilt.