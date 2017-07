Die Pattenser Ortsfeuerwehren sind wegen des andauernden Regens mehrfach im Einsatz. © Symbolbild

| Tobias Lehmann

Pattensen

Feuerwehr pumpt mehrere Keller aus

Der andauernde Regen hat auch in Pattensen seine Spuren hinterlassen. Die Ortsfeuerwehren in Pattensen-Mitte und Schulenburg mussten am Dienstag mehrere Keller auspumpen. Die Einsatzkräfte in Jeinsen befüllten präventiv 400 Sandsäcke, um die Anwohner vor einer Überflutung der Beeke zu schützen.