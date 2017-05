Das Öl verschmierte die Fahrbahn der Braunschweiger Straße in Pattensen-Mitte auf etwa 150 Metern Länge.© Henning Brüggemann

| Kim Gallop

Pattensen-Mitte

Lastwagen verliert auf 150 Metern Öl

Ein Lastwagen hat am Dienstag gegen 14.15 Uhr in Pattensen-Mitte aufgrund eines technischen Defekts Hydrauliköl verloren. An der Berliner Straße wurde die Fahrbahn derart verschmutzt, dass Feuerwehr und städtischer Baubetriebshof eingreifen mussten.