Die Automesse wird auf dem Parkplatz am Calenberg Center präsentiert.

Pattensen-Mitte

Erste Automesse am Calenberg Center

Das Unternehmernetzwerk Power lädt erstmals zu einer Automesse am Calenberg Center ein. Mehrere Autohändler aus der Region stellen ihre Modelle vor. Die Veranstaltung in Pattensen am Sonntag, 30. Juli, dauert von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Geschäfte haben ab 13 Uhr geöffnet.