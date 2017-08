Die Politik will Ende September über die Zukunft der Grundschule Pattensen entscheiden.© Kim Gallop

| Tobias Lehmann

Pattensen-Mitte

Grundschule: Entscheidung fällt im September

Wird die Grundschule Pattensen saniert oder neu gebaut? Die endgültige Entscheidung soll jetzt in der Ratssitzung am 28. September fallen. Das teilte der Erste Stadtrat Axel Müller in der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstagabend auf Anfrage einer Besucherin mit.