Angelika und Gustav Gering haben hinter ihrem Haus am Bruchweg ein grünes Paradies geschaffen.© Kim Gallop

| Tobias Lehmann

Pattensen-Mitte

Eine exotische Oase mitten in Pattensen

Die Familie Gering aus Pattensen-Mitte lädt zur Besichtigung ihres 1200 Quadratmeter großen Gartens am Bruchweg 14 ein. Das Ehepaar nimmt seit Jahren an der Veranstaltungsreihe Offene Pforte teil und präsentiert die zahlreichen Pflanzen am Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. August, von 10 bis 19 Uhr.