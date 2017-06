Einbrecher haben in den vergangenen Tagen an zwei Stellen in Pattensen zugeschlagen.© Jan Woitas/dpa

Pattensen

Einbrecher stehlen Lautsprecheranlage von TSV-Stadion

Einbrecher haben in den vergangenen Tagen an zwei Stellen in Pattensen zugeschlagen: von der Sportanlage des TSV Pattensen stahlen sie eine teure Lautsprecheranlage, in einem Privathaus in Hüpede Schmuck und Bargeld. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.