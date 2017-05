Die Wanderung des Wegeteams führt auch durch die Leinenauen bei Koldingen. Die Teilnehmer können einen Blick auf das Storchennest in Grasdorf werfen.© Herbert Meyer

| Kim Gallop

Koldingen / Grasdorf

Radtour oder Wanderung an den Leineauen

Eine geführte Radtour oder Wanderung auf dem Leineauen-Weg bietet das ehrenamtliche Wegeteam Pattensen für Sonnabend, 20. Mai, an. Treffpunkt der kostenfreien Tour ist um 10 Uhr am Rodelberg am Ende des Redener Wegs in Pattensen-Mitte.