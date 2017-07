Die Aufschrift Polizei leuchtet an einem Polizeifahrzeug. (Symbolbild)© Patrick Seeger

| Andreas Zimmer

Vardegötzen

Diebe stehlen Sicherungskasten aus Auto

Auf den Sicherungskasten in einem Auto hatten es Diebe in Vardegötzen abgesehen. Nach Polizeiangaben öffneten sie das Verdeck eines Suzuki Vitara, der an der Straße Hagenkamp, das ist die Ortsdurchfahrt, geparkt war. In dem Kompakt-SUV wurden Kabel durchtrennt und der Sicherungskasten gestohlen.