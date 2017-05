Gut gestartet in Pattensen: Beim Auftakt zum Stadtradeln war einiges los, weitere Teilnehmer sind willkommen.© privat

| Kim Gallop

Pattensen

Jetzt noch registrieren beim Stadtradeln

Beinahe 30 Teilnehmer aus Pattensen waren beim Auftakt zum Stadtradeln dabei. Sie fuhren am Sonntag als Teil der Sternfahrt vom Rathaus aus über Laatzen und Bemerode bis zum Treffpunkt am Georgsplatz in Hannover. Dabei war auch die dreiköpfige Ratsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen.