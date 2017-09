Um ihren Antrag zu verdeutlichen, haben die Grünen eine Fotomontage angefertigt, die eine Solarwärmanlage auf dem historischen Rathaus zeigt.© Uwe Hammerschmidt

| Kim Gallop

Pattensen-Mitte

Grüne wollen mehr Solarzellen auf Dächern

Die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Pattensen möchte mehr Solarzellen auf öffentlichen Gebäuden sehen. Bei der Ratssitzung am Donnerstag will die Fraktion beantragen, dass die Stadtverwaltung prüft, wie schnell die Installation einer Photovoltaikanlage zu Einsparungen führt.