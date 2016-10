Günter Kleuker (Zweiter von links) wird wohl Ortsbürgermeister von Jeinsen bleiben. Hier bedankt er sich bei den ausscheidenden Ortsratsmitgliedern Nils Kreimeyer (links), Arnold Schröder und Hans-Jörg Neef (Zweiter von rechts und rechts). Oliver Alt (Mitte) bleibt auch in der neuen Wahlperiode Mitglied des Gremiums.© Kim Gallop

| Tobias Lehmann

Pattensen

Wer wird Ortsbürgermeister?

Die fünf Ortsräte in der Stadt Pattensen haben in den nächsten Wochen ihre konstituierenden Sitzungen. Dort werden auch die künftigen Ortsbürgermeister gewählt. Besonders spannend wird es in Hüpede-Oerie und Schulenburg.