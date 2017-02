Auf ihrer Mitgliederversammlung im Bürgersaal des Rathauses wählen die SPD-Ortsvereinsmitglieder Kerstin Liebelt (Mitte) zur Landtagswahl-Kandidatin und Matthias Miersch (rechts) zum Bundestagswahlkandidaten des jeweiligen Wahlkreises. Unterlegen bei der Abstimmung für den Landtag ist der Springer René Bennecke (links).© Torsten Lippelt

Hemmingen-Westerfeld

SPD unterstützt Liebelt und Miersch

Auf einer Mitgliederversammlung am Mittwochabend, die im Bürgersaal des Rathauses stattfand, hat sich der Ortsverein Hemmingen auf seine beiden Kandidaten für die am 24. September anstehende Bundestagswahl und die am 14. Januar 2018 bevorstehenden Wahlen zum Niedersächsischen Landtag festgelegt.