Spannt den musikalischen Bogen von der Renaissance bis in die Gegenwart: das vocalensemble klangreich.© privat

| Kim Gallop

Pattensen-Mitte

Chor stellt Werk von Brahms in den Mittelpunkt

Das vocalsensemble klangreich tritt am Sonnabend, 5. November, 19 Uhr, bei freiem Eintritt in der St. Lucas-Kirche, Corvinusplatz 2, in Pattensen auf. Der mehr als 30 Mitglieder zählende Chor aus Hannover feiert mit dem A-cappella-Konzert sein fünfjähriges Bestehen.