Der stellvertretende Bürgermeister Günter Bötger (links) übergibt ein Gastgeschenk der Stadt Pattensen an den Gemeindevorsteher Günter Püster.© J.M.Mueller

| Kim Gallop

Pattensen-Mitte

Neuapostolische Kirche feiert ihr 100-jähriges Bestehen

Seit 100 Jahren gibt es die Gemeinde der Neuapostolischen Kirche in Pattensen-Mitte. Dieses Jubiläum wurde jetzt mit einem Festgottesdienst gefeiert. Am Sonnabend, 24. September, 17 Uhr, gibt der Jugendchor der Neuapostolischen Kirche Hannover in der St. Lucas-Kirche in Konzert.