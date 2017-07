Noah (4, links), aus Springe-Mittelrode, und Julien (3), aus Koldingen, verzieren gemeinsam mit vielen anderen Kindern mittels Pinsel und Farbe ein extra dafür bereit stehendes Auto.© Torsten Lippelt

Pattensen-Mitte

Pinsel, Power und PS locken zu den Geschäften

Ein buntes Programm für die gesamte Familie erwartete am Sonntag die Besucher vom Calenberg Center an der Johann-Koch-Straße in Pattensen. Das Unternehmer-Netzwerk Power hatte parallel zum verkaufsoffenen Sonntag als Schirmherr der Veranstaltung erstmals auch zu einer Auto-Messe eingeladen.