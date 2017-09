Die öffentlichen Beratungen über den Haushalt 2018 haben begonnen.© Kim Gallop

| Tobias Lehmann

Pattensen

Geht es jetzt an die freiwilligen Leistungen?

In der Spardebatte in Pattensen sind jetzt die sogenannten freiwilligen Leistungen in den Blickpunkt gerückt. Dazu gehört zum Beispiel das Bad. In der Sitzung des Bauausschusses hatte der Bündnisgrüne Michael Drewes vorgeschlagen, einen Blick auf die freiwilligen Etatposten zu werfen.