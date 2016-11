Christian Friedrichs (Vorsitzender Heimatbund, von links), Matthias Friedrichs (Heimatbund), Günter Kleuker (Ortsbürgermeister und Bürgerverein Jeinsein), Friedhelm Franken (stellvertretender Vorsitzender Heimatbund) und Heidi Friedrichs (Heimatbund) pflanzen die Fichte vor dem Garve-Haus in Jeinsen ein.© Daniel Junker

Jeinsen

Baum des Jahres 2017 steht schon jetzt

Eigentlich ist die Fichte der Baum des 2017 - in Jeinsen steht sie aber schon jetzt: Mitglieder der Heimatbundes Pattensen und des Bürgervereins Jeinsen haben den Nadelbaum am Sonnabend vor dem Garve-Haus eingepflanzt, damit er zum Weihnachtsmarkt am Sonnabend, 3. Dezember, geschmückt werden kann.