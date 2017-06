Maria Knissel liest im Therapiehof aus ihrem Roman, stimmungsmäßig am Saxophon untermalt von Stephan Völker.© Torsten Lippelt

Vardegötzen

Brüder finden sich auf emotionaler Reise

Im Rahmen von „Bücherei unterwegs“ der Stadtbücherei Pattensen war am Mittwochabend die Kasseler Schriftstellerin Maria Knissel zu Gast. Rund 70 Zuhörern lernten dabei auf dem Therapiehof am Hagenkamp in Vardegötzen das biographisch angelegte Buch „Drei Worte auf einmal“ kennen.