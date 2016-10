| Johannes Dorndorf

Pattensen

Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Randalierer haben in der Nacht zum Sonnabend ein Auto an der Liebigstraße in Pattensen zerkratzt. Beschädigt wurde der dort geparkte Renault Scenic auf der hinteren linken Seite. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro.