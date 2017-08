Mit großem Eifer und farbverschmierten Händen: Katharina, Cosa, Annalena (hinten von links), Pastorin Sabine Stuckenberg, Regionaldiakon Jörg Claasen und Helferin Jaqueline bereiten die Dekorationen für das Mittelalterfest rund um die St.-Lucas-Kirche vor.© Achim von Lüderitz

Pattensen

"Alles in Luther": Helfer bereiten Mittelalterfest vor

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und groß soll es werden, das Mittelalterfest am Sonntag, 27. August rund um die St.-Lucas-Kirche in Pattensen. Seit Wochen sind die Helfer mit den Vorbereitungen beschäftigt, am Sonnabend folgte nun der erste handwerkliche Großeinsatz im Kirchgarten.