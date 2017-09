Organisationsteam und Teilnehmer freuen sich auf das Teenicamp 2017.© Magnus Ronge

Neustadt

Ein Vampir hat Winterpause - das junge Theater noch nicht

Am Wochenende hat Winnie Wackelzahn zum letzten Mal in diesem Jahr die Besucher der Waldbühne Otternhagen begeistert - der Theaterverein verabschiedet sich in die Winterpause. Für Jugendliche Mitglieder steht allerdings noch ein Großereignis an: das Teeniecamp Deutscher Freilichtbühnen - sie sind Gastgeber.