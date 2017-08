Mit einer außergewöhnlichen Musikmischung kommt das Vocal-Ensemble Mundwerk in die St.-Thomas-Kirche nach Bordenau.© Bürger/Mundwerk

| Nadine Kirst

Neustadt

Vocal-Klänge zum Kirchenjubiläum

Das Feiern in der St.-Thomas-Kirche in Bordenau geht weiter: Nach dem großen Fest zum 300-jährigen Bestehen im Juni gedenkt die Gemeinde am Freitag, 1. September, mit einem A-cappella-Konzert des besonderen Jahrestags.