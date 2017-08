Im Juni übergaben Lehrer, Politiker und Eltern eine Unterschriftenliste für die Ganztagsschule: Kristin Kindling (von links), Betty Adam, Daniela Gensker, Iris Falk, Maic Schillack, Ferdinand Lühring, Peter Duensing, Johannes Laub, Schulleiterin Karin Bremer, Sabine Langer, Christina Schlicker und Kirsten Aebeloe.© Carola Faber (Archiv)

| Kathrin Götze

Eilvese

Verwaltung gegen Ganztagsschule in Eilvese

Der nächste Konflikt um eine Haushaltsfrage ist in Vorbereitung. Die Verwaltungsspitze spricht sich klar gegen die Umsetzung des Ganztagskonzepts der Grundschule Eilvese aus aus. Christina Schlicker, Ortsbürgermeisterin in Eilvese und SPD-Ratsfrau, kündigt an, dafür zu kämpfen.