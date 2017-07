Verspätungen im S-Bahn-Verkehr

Notarzteinsatz

Wegen eines Notarzteinsatzes im Gleis gibt es am Morgen auf der S-Bahn-Strecke zwischen Wunstorf und Neustadt Verspätungen. Die Strecke dort ist gesperrt.

Wunstorf/Neustadt. Züge aus dem Norden enden in Nienburg, ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. S-Bahnen und Regionalzüge aus Hannover in Richtung Neustadt halten in Poggenhagen.

Die Strecke ist seit 4.30 Uhr gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf den Fernverkehr: ICE- und IC-Züge werden umgeleitet und fahren somit nicht mehr fahrplangemäß.

sbü