| Dirk von Werder

Neustadt

(Fast) kein Tag ohne neue Umleitungen: Das Stadtgebiet Neustadt ist in weiten Teilen ein Schilderwald, die Sperrung der B6 für den Schwerlastverkehr zieht immer weitere Kreise.

Neustadt. Seit Mittwoch gibt es in der Neustädter Straßenszene ein neues Phänomen: die Umleitung der Umleitung. Hunderte von Schwerlasttransporten - auf der Bundesstraße 6 zwischen Hannover und Nienburg unterwegs - erlebten sie. Von der B6 zum Schutze der Brücke über die Leine umgeleitet, stießen sie wenig später bei Basse beziehungsweise Mariensee auf die nächste Vollsperrung mit Umleitung über Helstorf und Mandelsloh. Grund: Am Mittwochnachmittag hatte sich die vorgesehene Umleitungsstrecke über die Leinebrücke Basse/Mariensee in Teilen als untauglich für den Schwerlastverkehr erwiesen. Ein Lastwagen war bei starkem Niederschlag von der Fahrbahn abgerutscht und im Straßengraben gelandet. Der Seitenstreifen ist schmal und bei Niederschlag extrem rutschig.

Seit Donnerstag 14 Uhr ist die Strecke wieder freigegeben - beschränkt auf 50 Kilometer pro Stunde und mit Warnbarken an besonders gefährlicher Stelle versehen. Bis auf weiteres also darf der Schwerlastverkehr die Strecke nutzen. Die Alternativschleife über Mandelsloh/Helstorf hätte andere Probleme mit sich gebracht: acht weitere Ortsdurchfahrten mit bisher ungeahnten Massen von Schwerlastfahrten, Engstellen etwa in Luttmersen oder auf der Averhoyer Auterbrücke. "Das wäre auch nicht lange gutgegangen", sagte gestern ein Neustädter Polizeibeamter.

Neustadt steckt im Dilemma. Die von der B6 abgeleiteten Lastwagen schädigen die teils ohnehin maroden Straßen zusätzlich. Aus der Not geborene Reparaturen in den vergangenen Wochen an den Landesstraßen östlich und westlich der Leine mögen kurzfristig Besserung bringen, zunächst sorgten sie für weitere Umleitungen. Und die Frage ist: Halten die eiligst ausgebesserten Fahrbahnen den Lasten auch in Herbst und Winter mit Frost und anderen Wetterkapriolen stand? Selbst optimistische Politiker und Straßenbauer gehen davon aus, dass bis zu einer grundlegenden Verbesserung mindestens zwei Jahre ins Land gehen. Schneller werden die aktuell angestrebte Verstärkung der Brücke und der spätere Neubau nicht zu realisieren sein.

Im April, wenige Tage vor Ostern, hatte die Landesbehörde für Straßenbau angekündigt, die Brücke - bis dato auf jeweils einen Fahrstreifen reduziert - müsse generell von Fahrzeugen über 7,5 Tonnen Gesamtgewicht freigehalten werden. Sie sei einsturzgefährdet. Als Ausweichroute stellte die Stadt binnen kurzer Zeit die Strecke über Empede, Basse und Suttorf vor. Diese galt und gilt als alternativlos. Lediglich an der anfänglich prognostizierten Dauer der Maßnahme gab es deutliche Korrekturen. Hatte es anfänglich geheißen, nur ein Brückenneubau könne in frühestens fünf Jahren Entlastung schaffen, waren nach massiven Protesten aus den betroffenen Dörfern Alternativen wie die Stabilisierung des Brückenkörpers angedacht worden.

Die Umleitung des Schwerlastverkehrs hat jedenfalls weitreichende Folgen auch für andere Baustellen. So wurde der Ausbau der Mecklenhorster Straße (siehe unten) im Teilbereich zwischen Suttorfer und Hannoverscher Straße um zwei Wochen nach hinten verschoben und mit einer sehr unkonventionell anmutenden Umleitung durch ein Wohngebiet versehen. Von der nächsten Woche an, wird dort gearbeitet; das gleiche gilt für eine Sanierung der Kreisstraße 315 Otternhagen/Frielingen. Die dortige Umleitung führt über den Kreisel Mecklenhorster Straße auf die Bundesstraße 6.