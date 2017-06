Der idyllische Alte Postweg führt am Waldfriedhof entlang.Der Alte Postweg in Poggenhagen© Kathrin Götze

| Dirk von Werder

Neustadt

Um den Fliegerhorst vom Baustellenverkehr zu entlasten, sollen abfahrende Schwertransporte neun Monate lang eine Poggenhagener Anwohnerstraße nutzen. Es regt sich Widerstand.

Poggenhagen. Die SPD-Abteilung hat sich der Sache angenommen, namentlich deren neuer Vorsitzender Klaus Hendrian, seines Zeichens viele Jahre Ratsherr in Neustadt und Ortsbürgermeister in Poggenhagen. "Das lässt sich meiner Meinung nach mit gesundem Menschenverstand nicht vereinbaren", sagt Hendrian.

Der Alte Postweg zweigt von Poggenhagens Fliegerstraße nach Süden ab, erschließt den Waldfriedhof sowie rund 20 Grundstücke mit Einfamilienhäusern, geht in einen Waldweg über und läuft auf das Areal des Bundeswehr-Flughafens zu, der seit rund acht Jahren ausgebaut wird - für insgesamt wohl über 500 Millionen Euro. In der Phase der größten Erdbewegungen hätten Poggenhagens Bewohner zusätzlichen Schwerlastverkehr auf der Moordorfer Straße "selbstverständlich in Kauf genommen", erinnert Hendrian. Die Maßnahmen seinerzeit seien notwendig gewesen, "damit der Fliegerhorst überhaupt erhalten bleibt". Die Moordorfer Straße allerdings sei Teil der Bundesstraße 442, der Alte Postweg dagegen eine reine Anwohnerstraße; die Durchfahrt in Richtung Süden bisher sogar verboten. Es müsse doch wohl möglich sein, auf dem Territorium des Flughafens eine Abfahrt der LKW über geeignete Straßen einzurichten.

Neustadts Verwaltung sieht das bisher anders. Am Alten Postweg solle demnach beidseitig ein Halteverbot ausgeschildert werden, um dem Schwerlastverkehr eine problemlose Durchfahrt zu ermöglichen. Hendrian stört dabei auch die Vorgehensweise der Stadt. Der Ortsrat Poggenhagen sei im März erstmals mit dem Plan konfrontiert worden, habe den einstimmig abgelehnt, um dann in der Vorwoche auf Nachfrage zu erfahren, dass die Verwaltung anders entschieden habe und den Baustellenverkehr dulden wolle. Stand der Dinge: Vom 1. Juli bis voraussichtlich 31. März 2018 rollen vom Fliegerhorst abfahrende Lastwagen über den Postweg.