Kressler ist in Neustadt vielfach präsent, beispielsweise bei der Frühjahrsausstellung Robby in Mariensee, bei dem das Tanzhaus regelmäßig für besondere Vorführungen auf der Hauptbühne verantwortlich ist.© Faber (Archiv)

| Markus Holz

Neustadt

Tanzschule Kressler zieht es in die City

Das Garbsener Tanzunternehmen Kressler sucht seit drei Jahren in Neustadt Platz für eine neue Niederlassung. Das Veranstaltungszentrum an der Suttorfer Straße setzt Trainern wie Schülern zu viele Grenzen. Aussichtsreich werden jetzt Gespräche mit den Wirtschaftsbetrieben über einen Neubau am ZOB.